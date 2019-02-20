شكرا لقرائتكم هلهول يحضر جوائز الأفضل بشمال إنجلترا.. وشيرار يشيد بصلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك المدرب المصري بالاتحاد الانجليزي ابراهيم هلهول مدرب نادي سبيني مورا الانجليزي بشمال انجلترا في فعاليات جائزة فوتبول أورد للأفضل في شمال انجلترا.

جائزة أفضل لاعب في شمال انجلترا - Annual Award وقع الاختيار علي أفضل لاعب josh mana لاعب سندرلاند ، وأفضل حارس مرمي مارتن ديبرفيكا حارس مرمي نيوكاسل players of the year-، وآلان شيرار شخصية العام لجهوده في الأعمال الخيرية، وجاك روس مدرب سندرلاند كأفضل مدرب، وأفضل لاعبة بشمال انجلترا باس هيبل - Beth hepple.

وأشاد الآن شيرر بنجم ليفربول محمد صلاح نجم البريميرليج بأنة نجم من طراز فريد وتمني استمرار صلاح في الدوري الانجليزي لمدة طويلة وحصد بطولة مع ليفربول