شكرا لقرائتكم فى غياب شيفو.. خسارة قاتلة للأهلى أمام الفتح فى الدورى السعودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض الأهلى لهزيمة جديدة فى الدورى السعودى، بعد أن خسر أمام مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف فى اللحظات الأخيرة من مواجهة الفريقين التى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 21 من المسابقة.

احرز هدفى الفتح محمد المجحد فى الدقيقتين 7 و90، فيما سجل مهند عسيرى هدف الأهلى الوحيد فى الدقيقة 73، فى اللقاء الذى غاب عنه الدولى المصرى محمد عبد الشافى.

الخسارة هى الثانية على التوالى للأهلى ليستقر فى المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بينما الفتح فى المركز السادس برصيد 31 نقطة.



الاهلى والفتح

الفتح والاهلى

لقطة من اللقاء