شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 20 / 2 / 2019 عودة ايسكو للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل ريال مدريد استعداداته لخوض مواجهة ليفانتى يوم الأحد المقبل فى الجولة الـ 25 من الدورى الإسبانى.

إيسكو يعود لتدريبات ريال مدريد



انتظم فرانشيسكو ايسكو لاعب وسط ريال مدريد في التدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الظهر.

فيما واصل ماركوس يورنتي لاعب وسط الريال أداء برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي ومن ثم الماركة في المباريات.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفانتي يوم الأحد المقبل في الجولة الـ25 من عمر الدوري الإسباني.

تأجيل عقوبة جاريث بيل



فيما أجلت لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني اتخاذ القرار في عقوبة بيل بسبب احتفاله امام اتلتيكو مدريد ، كان من المفترض ان يتم اتخاذ القرار اليوم الأربعاء ولكن اللجنة قررت التأجيل ولا وجود لتفاصيل إضافية حتى الان.

لاعي ريال مدريد الجديد لا يستسلم لضغط سانتوس

رفض رودريو جويس لاعب سانتوس البرازيلي والذي سينضم إلي ريال مدريد في الصيف القادم ضغوط ناديه في تمديد إعارته من النادي الإسباني حتي عام 2020. وعاد رودريجو بعد التوقف الدولي للكوبا اميريكا تحت 20 سنة ، بداية رائعة لجوهرة ريال مدريد مع المدرب الأرجنتيني، و التي ستستمر في الأربعة أشهر الذي سيقضيها رودريغو في سانتوس. سانتوس يستمر في الضغط على رودريجو ليقوم بتمديد الأعارة حتى يناير 2020، ولكن القرار في يد اللاعب. البرازيلي يريد ان يبدأ مع ريال مدريد في يوليو ، من اول يوم في الموسم التحضيري. يتطلع رودريجو إلى ان يكرر خطة فينيسيوس. فلامينجو كان قد حاول ان يفعل مع فينيسيوس ما يحاول ان يفعله سانتوس مع رودريغو، لكن فينيسيوس صمم على الذهاب لـريال مدريد في الصيف.

سانتوس يحاول إقناع رودريجو ان يسأل ريال مدريد ان يقوموا بتمديد الأعارة و سامباولي طلب من الشاب ان "ينسى مدريد"، لكن ريال مدريد ينتظر اللاعب في يوليو. النادي قام بدفع 20 مليون يورو لسانتوس بالفعل في الصيف الماضي و سَيَدفَع 25 مليون يورو المتبقية عندما يصل الشاب إلى مدريد.