شكرا لقرائتكم الزمالك يتعثر أمام الطلائع وينزف نقطتين في صراع صدارة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا الزمالك وطلائع الجيش بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة 23 لبطولة الدورى الممتاز. احتفظ الأبيض بصدارة جدول ترتيب البطولة بالرغم من التعادل بعدما وصل الى النقطة 52. سجل أهداف الزمالك يوسف أوباما وخالد بوطيب فى الدقائق 25 و 30، بينما سجل الطلائع عن طريق احمد سيمر فى الدقائق 32 و 88.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى سامى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

بينما بدأ طلائع الجيش بتشكيل يضم كلاً من:" محمد بسام فى حراسة المرمى، عاصم صلاح وأحمد سامي وخالد سطوحي وإسلام سرى فى حراسة المرمى، ريتشارد وأحمد سمير وكريم طارق ومحمد رزق وإسلام جمال فى خط الوسط، أحمد جعفر فى خط الهجوم".

تسيد الزمالك الشوط الأول من المباراة وبدا على لاعبوه الرغبة فى حسم نتيجة المواجهة مبكرًا وهو ما تحقق بهدفين قبلها أهدر إبراهيم حسن، فرصة احراز الهدف الأول لفريقه فى شباك طلائع الجيش، بعدما تلقى تمريرة سحرية من يوسف أوباما فيى الدقيقة 15 من عمر المباراة .

وكان يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الأول بجدول الدورى برصيد 51 نقطة فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

فى الشوط الثانى حاول طلائع الجيش الوصول الى هدف التعادل الا أن محاولاته باءت بالفشل نتيجة يقظة دفاعات الأبيض الذى بدا عليه التراجع للخلف بعض الشئ خوفاً من تلقى أية أهداف تغير شكل المباراة بالكامل.

وبالرغم من حالة الهجوم التى فرضت نفسها على فريق الطلائع الا أن هجمات الأبيض المرتدة كانت خطيرة للغاية وتناوب مهاجموه اهدار الفرص التى لاحت أمامهم فى البطولة المحلية.

وفى الدقيقة 87 من عمر المباراة استطاع احمد سمير تسجيل هدف التعادل للطلائع فى واحدة من مفاجآت الفريق النارية للجولة 23 لبطولة الدوري.