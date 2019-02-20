شكرا لقرائتكم أحمد سمير يغرد بالهدف الثاني للطلائع في مرمى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل أحمد سمير لاعب الطلائع لفريقه أمام الزمالك بعدما سجل الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بدقيقتين. سجل أهداف الزمالك يوسف أوباما وخالد بوطيب فى الدقائق 25 و 30، بينما سجل الطلائع عن طريق احمد سيمر فى الدقيقة 32 من عمر الشوط.

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