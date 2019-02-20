شكرا لقرائتكم لاسارتي يراقب الثلاثي عمار وحمدي وريان لحظة بلحظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى تقرير أسبوعي عن حالة ثلاثي الفريق المعار عمار حمدي وأحمد حمدي وأحمد ريان بخلاف التقرير الذي يتم إعداده بشكل طبيعي عن كافة اللاعبين المعارين. ولفت مستوى الثلاثي انتباه مارتن لاسارتي، مؤكداً أنه فى حالة استمرار مستواهم بهذا الشكل سيعودوا للفريق بنهاية الموسم تمهيداً لحصولهم على فرصة اللعب مع الأهلى. وأعار الأهلى عدد من نجومه للحصول على فرصة اللعب أبرزهم أحمد حمدي وأحمد ريان وعمار حمدي وعمرو بركات وكريم يحيي ومحمود الجزار ومؤمن زكريا.

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