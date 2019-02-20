شكرا لقرائتكم أحمد سمير: تعرضت للظلم فى الزمالك وأتمنى تتويجه بلقب الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش أنه سعيد بإحراز هدفين فى نادى الزمالك رغم أنه يتمنى بتحقيق الأبيض لقب الدورى الممتاز، كاشفًا على أن تعرض للظلم فى الزمالك لكنه يتمنى له التوفيق كونه أحد أبناء النادى.

أضاف أحمد سمير نجم مباراة الزمالك وصاحب الهدفين فى تصريحات عقب نهاية المباراة أن فريقه كان على علم بالطريقة التى سيلعب بها الزمالك المباراة من خلال الضغط العالى والاندفاع الهجومى وهو الأمر الذى حدث بالفعل.

وتعادل فريقا الزمالك وطلائع الجيش بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة 23 لبطولة الدورى الممتاز.

احتفظ الأبيض بصدارة جدول ترتيب البطولة بالرغم من التعادل بعدما وصل الى النقطة 52

سجل أهداف الزمالك يوسف أوباما وخالد بوطيب فى الدقائق 25 و 30، بينما سجل الطلائع عن طريق احمد سيمر فى الدقيقة 32 من عمر الشوط.