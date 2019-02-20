شكرا لقرائتكم المجحد يمنح الفتح فوزاً قاتلاً على الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عمّق الفتح جراح ضيفه الأهلي بعد فوزه عليه 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في افتتاح المرحلة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للفتح الذي شن هجوماً مبكراً على المرمى الذي كان قريباً من التسجيل مبكراً وتحديداً بعد مرور دقيقتين حينما أهدر لاعبه الجزائري ابراهيم شنيحي هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي بيدرو ليسدد الكرة خارج المرمى.

وواصل الفتح هجومه وتمكن لاعبه محمد المجحد من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 7 بعد تلقيه تمريرة من زميله ياسين حمزة ليسدد الكرة في شباك الحارس محمد العويس. وحاول الأهلي العودة إلى المباراة خاصة في الشوط الثاني وكان قريباً من ذلك حينما ارتقى مهاجمه السوري عمر السومة لعرضية زميله الروماني ستانسيو وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الأوكراني كوفال الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 73 تمكن مهاجم الأهلي مهند عسيري من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله الروماني ستانشيو برأسه في شباك الفتح. واستعاد الفتح سيطرته وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه البرازيلي جواو بيدرو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله ابراهيم شنيحي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد الهويس الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الفتح هجومه ونجح محمد المجحد بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90 بعد تلقيه تمريرة من زميله منصور حمزي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح الى 31 نقطة في المركز السابع، وبقي الأهلي على رصيده السابق 36 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.