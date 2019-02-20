رقم مميز لميسي في بعد هدفه أمام بلد الوليد

اسماء السيد - قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لفوز صعب على ضيفه بلد الوليد 1-صفر السبت في المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتخطى برشلونة تعادلاته الثلاثة الأخيرة مع فالنسيا (2-2) واتلتيك بلباو (صفر-صفر) في الدوري، ومع غريمه ريال مدريد (1-1) في نصف نهائي كأس إسبانيا، واستعاد بعض الثقة بالنفس بفوزه على ضيفه بلد الوليد 1-صفر من ركلة جزاء لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحقق ميسي رقماً مميزاً بتسجيله هدف فريقه الوحيد في المباراة، حيث رفع البرغوث رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 30 هدفاً في جميع المسابقات، ليصل إلى هذا الرقم للموسم الحادي عشر على التوالي منذ موسم 2008–2009.

أهداف ميسي الثلاثين هذا الومسم جاءت على النحو الآتي: (22 هدفاً في الدوري الإسباني، و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا و2 في كأس ملك إسبانيا).

جدير بالذكر أن ميسي يتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإسباني برصيد 22 هدفاً، مع العلم أنه ساهم بصناعة 10 أهداف أخرى لزملائه.

