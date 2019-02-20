شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يوقف قطار الزمالك بـ"ريمونتادا" أحمد سمير 2 / 2 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

تعادل الزمالك مع طلائع الجيش، بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز، تقدم أوباما بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 25 وأضاف خالد بوطيب الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الدقيقة 30 ثم قلص أحمد سمير الفارق لطلائع الجيش بالهدف الأول فى الدقيقة 32 ثم عاد وسجل الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده للنقطة 52 ويحتل المركز الأول فى جدول ترتيب بطولة الدورى فيما رفع طلائع الجيش رصيده لـ26 نقطة ويحتل المركز التاسع.

تشكيل الفريقين

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

بينما بدأ طلائع الجيش بتشكيل يضم كلاً من:" محمد بسام فى حراسة المرمى، عاصم صلاح وأحمد سامي وخالد سطوحي وإسلام سرى فى حراسة المرمى، ريتشارد بورو وأحمد سمير وكريم طارق ومحمد رزق وإسلام جمال فى خط الوسط، أحمد جعفر فى خط الهجوم".

الشوط الأول

بدأ اللقاء سريعاً بين الفريقين وجاء التهديد على مرمى الزمالك من كرة طولية وصلت إلى أحمد سمير الذى مررها لإسلام جمال الذى سددها وسقط على أرضية الملعب لتصل إلى جنش حارس الزمالك بسهولة ورد الفريق الأبيض بهجمة منظمة وصلت إلى ساسى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع الطلائع بنجاح.

فى الدقيقة 6، مرر عبد الله جمعة كرة عرضية خطيرة ولمسها كهربا لتصل إلى أوباما داخل الست ياردات ولكن صوبها أوباما بطريقة غير متقنة لتمر أعلى من مرمى طلائع الجيش فيما رد الطلائع من خلال هجمات من الجهة اليسرى لكن دون خطورة على مرمى الزمالك واستعاد الأبيض السيطرة وباغت كهربا بتسديدة فى الدقيقة 12 ولكن تصدى لها محمد بسام بسهولة، فى الدقيقة 13 أشهر الحكم محمد معروف، إنذار أصفر لإسلام سرى الظهير الأيمن للطلائع بعد تدخله القوى مع عبد الله جمعة وفى الدقيقة 15 مرر أوباما كرة رائعة إلى إبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء ليسددها الأخير فى الشباك الخارجية للطلائع.

فى الدقيقة 25 من ركلة حرة متفق على طريقة تنفيذها مرر كهربا الكرة إلى فرجانى ساسى على حدود منطقة الجزاء الذى مررها إلى النقاز داخل منطقة الجزاء ليحولها إلى أوباما الذى سددها بطريقة متقنة فى شباك الطلائع مسجلا الهدف الأول للزمالك ثم سجل خالد بوطيب الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 30 بعد جُملة رائعة من طارق حامد إلى كهربا إلى إبراهيم حسن ثم كهربا الذى مررها رائعة إلى بوطيب الذى حول الكرة فى الشباك ثم قلص أحمد سمير الفارق بتسجيله الهدف الأول لطلائع الجيش فى الدقيقة 32 لتصبح النتيجة 2 / 1.

الشوط الثانى

تبادل الفريقان الهجمات مع بداية الشوط الثانى من المباراة وسط استحواذ للزمالك بنسبة تصل إلى 60% على مجريات الأمور بعد مرور 60 دقيقة من عمر اللقاء ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الطلائع وفى الدقيقة 61 أجرى لوك إيميل مدرب الطلائع أول تغيير بتنشيط وسط ملعبه بالدفع بفرانك ستيفن على حساب إسلام جمال بينما دفع السويسرى جروس مدرب الزمالك بعمر السعيد بدلا من المغربى خالد بوطيب لتنشيط خط الهجوم، فى الدقيقة 68، أجرى المدير الفنى لطلائع الجيش، تغيير ثانى بنزول شيكاتارا على حساب أحمد جعفر وفى الدقيقة 71 هدد أحمد سمير، مرمى الزمالك، بتسديدة مرت بجوار قائم جنش.

فى الدقيقة 80، دفع المدير الفنى لطلائع الجيش بأخر أوراقه الهجومية بنزول تالا نداى على حساب ريتشارد بورو على أمل خطف هدف التعادل بينما عزز جروس تنشيطه لهجوم الزمالك بتغيير ثانى بمشاركة أحمد زيزو بدلا من إبراهيم حسن فى الدقيقة 81، خطف أحمد سمير هدف التعادل لطلائع الجيش فى الدقيقة 87 وأهدر عمر السعيد فرصة محققة لتسجيل هدف ثالث للزمالك فى الدقيقة 90 واحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع وفى الدقيقة 94 أهدر أوباما فرصة جديدة لتسجيل هدف الفوز للزمالك لينجح الطلائع فى الحفاظ على التعادل.