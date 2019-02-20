شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عمر السعيد يهدر هدف عودة الزمالك للتقدم على الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر عمر السعيد مهاجم الزمالك فرصة إحراز الهدف الثالث لفريقه فى شباك طلائع الجيش بالدقيقة 90 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز،

وتقدم الزمالك فى الدقيقة 25 عن طريق يوسف أوباما، ثم أحرز خالد بوطيب الهدف الثانى فى الدقيقة 30، ثم أحرز أحمد سمير الهدف الأول للطلائع، وأحرز هدف التعادل فى الدقيقة 87.

يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الأول بجدول الدورى برصيد 51 نقطة فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى سامى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

بينما بدأ طلائع الجيش بتشكيل يضم كلاً من:" محمد بسام فى حراسة المرمى، عاصم صلاح وأحمد سامي وخالد سطوحي وإسلام سرى فى حراسة المرمى، ريتشارد وأحمد سمير وكريم طارق ومحمد رزق وإسلام جمال فى خط الوسط، أحمد جعفر فى خط الهجوم".