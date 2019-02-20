شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هلهول يحضر جوائز الأفضل بشمال إنجلترا.. وشيرار يتحدث عن صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المدرب المصري بالاتحاد الانجليزي ابراهيم هلهول مدرب نادي سبيني مورا الانجليزي بشمال انجلترا في فعاليات جائزة فوتبول أورد للأفضل في شمال انجلترا. ويكشف سوبر كورة تفاصيل الحفل الذي شهد حضور مميز لأسطورة ليفربول شيرار الذي تحدث عن محمد صلاح، لقراءة التفاصيل اضغط هنا :

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