للمرة الثالثة على التوالي.. خالد بو طيب يسجل للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تمكن المغربي خالد بو طيب مهاجم نادي الزمالك، من إحراز ثالث أهدافه بقميص الفريق الأبيض.

وسجل بو طيب الهدف الثاني للزمالك في مرمى طلائع الجيش، بالمباراة المقامة بينهما على ستاد الجيش بالسويس ضمن المرحلة 23 من مسابقة الدوري.

واستغل بو طيب كرة عرضية أرضية رائعة لمحمود كهربا في الدقيقة 30، ليضعها بسهولة في المرمى معلنا الهدف الثاني لفريقه.

وكان بو طيب شارك في مباريات بيراميدز والمقاصة كبديل، والنجوم بشكل أساسي إلا أنه لم يسجل، قبل أن يتمكن من تسجيل هدف في مباراتي إنبي بالدوري، ونصر حسين داي بالكونفدرالية، قبل أن يضيف ثالث أهدافه على التوالي اليوم أمام الجيش.

وتشير نتيجة المباراة حتى كتابة هذه السطور، إلى تقدم الزمالك بهدفين لهدف، حيث سجل للزمالك أوباما وبو طيب، فيما سجل للجيش أحمد سمير.

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