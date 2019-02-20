الزمالك يهدر فوزًا غالياً أمام الجيش ويتيح فرصة للأهلي لتضييق الفارق

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

سقط الزمالك في فخ التعادل أمام مضيفه طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ملعب الجيش بالسويس.

أحرز هدفي الزمالك يوسف أوباما في الدقيقة 25، قبل أن يضيف خالد بو طيب الهدف الثاني في الدقيقة 30.

ورد الجيش بهدف لأحمد سمير في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني أدرك أحمد سمير التعادل في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبقي الزمالك متصدرا لمسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، من 21 مباراة، فيما يلاحقه بيراميدز بـ45 نقطة من 23 مباراة، ثم الأهلي بـ42 نقطة من 19 مباراة.

ويلتقي الأهلي بعد قليل أمام الداخلية في إطار نفس الجولة.

تشكيل الزمالك:

بدأ كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي - خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - محمود عبد المنعم "كهربا" - إبراهيم حسن - خط الهجوم: خالد بوطيب.

تفاصيل المباراة:

بدأ الزمالك بضغط لخطف هدف مبكر، وجاءت أول الكرات الخطيرة في الدقيقة السادسة بعد عرضية حوّلها خالد بوطيب بكعب القدم ليوسف أوباما على حدود منطقة الـ6 ياردات ولكنه سددها قوية علت العارضة.

وفي الدقيقة 15، مرر أوباما كرة بينية لإبراهيم حسن أمام المرمى، ولكن تصويبته مرت بجوار القائم الأيمن لبسام حارس الجيش.

وحصل الزمالك في الدقيقة 25 على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها لاعبو الزمالك بشكل رائع، بعد تمريرة متفق عليها لفرجاني ساسي على حدود منطقة الجزاء ليمررها لحمدي النقاز على الجانب الأيمن، الذي لعب الكرة عرضية ليوسف أوباما ليحولها في المرمى معلنا الهدف الأول للزمالك.

وفي الدقيقة 30، لعب كهربا وإبراهيم حسن كرة "وان تو"، ليلعبها كهربا بالعرض لبو طيب داخل منطقة الـ6 ياردات ليضيف الهدف الثاني للفريق الأبيض.

ورد الجيش سريعا، عن طريق أحمد سمير الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء ليضعها من لمسة واحدة في أقصى الزاوية اليمنى للحارس جنش، ليضيق الفارق لهدف وحيد.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة، حتى أطلق الحكم محمد معروف نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استمرت الـ15 دقيقة الأولى بشكل هادئ، دون خطورة على مرمى الفريقين، قبل أن يدفع الجيش بفرانك ستيفين بدلا من إسلام جمال لزيادة القوة الهجومية لإدراك التعادل، ليرد الزمالك بنزول عمر السعيد بدلا من خالد بو طيب صاحب الهدف الثاني.

وسدد أحمد سمير تصويبة قوية في الدقيقة 72، مرت بجوار القائم الأيسر لجنش بقليل، ليستمر التقدم زملكاوي.

وفي الدقيقة 81، أجرى جروس تبديلا بنزول أحمد سيد "زيزو" بدلا من إبراهيم حسن.

ومن إحدى الهجمات المرتدة، وصلت الكرة لاحمد سمير على حدود منطقة الجزاء ليصوبها في أقصى الزاوية اليمنى لجنش معلنا التعادل.

وفي الدقيقة 90، انفرد عمر السعيد بالحارس محمد بسام ولكن أطاح الكرة أعلى العارضة، وأضاع بعدها أوباما انفرادا آخر بعدما سدد الكرة في الشباك من الخارج، ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.