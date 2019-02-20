مفاجآت كبيرة في تشكيل الأهلي لمواجهة الطلائع ودكة بدلاء قوية

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الداخلية، في المباراة التي ستقام بعد قليل على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – جيرالدو دا كوستا – حسين الشحات خط الهجوم : جونيور أجاي. وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- شريف إكرامي – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد حمودي – مروان محسن – أحمد الشيخ – كريم وليد “نيدفيد”. فيما تم استبعاد كلا من علي لطفي وصلاح محسن من قائمة المباراة.

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