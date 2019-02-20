بطولة الباراتايكوندو بالغردقة كتب: عبدالرحمن أبوهاشم افتتح اللواء أحمد الفولي، والدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية والمهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، البطولة الأفريقية الرابعة للباراتايكوندو المقامة بسهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر. وتضمن حفل الافتتاح عرض استعراضي لأطفال تايكوندو مدينة الغردقة، في بداية العرض، وتخلله حفل فني وطابور عرض للدول المشاركة للبطولة. في بداية العرض، وتخلله حفل فني وطابور عرض للدول المشاركة للبطولة. وتواجد في حفل الافتتاح ممثلين عن الاتحاد الدولي للتايكوندو إدريس الهلال رئيس الاتحاد العربى ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي وإيدي ايزاكا رئيس اللجنة الأوليمبية للنيجير. وفي كلمته رحب اللواء أحمد فولي بالوفود المشاركة، مؤكدا أن مصر دائما جاهزة لاستضافة كافة المحافل الدولية لما تملكه من مقومات وقدرات تنظيمية تحظى دائما بثقة الدول المشاركة. وكانت منافسات البطولة قد انطلقت صباح اليوم الأربعاء بالغردقة بمشاركة ٣٠ دولة من مختلف دول العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الفولي وخطاب يفتتحان بطولة الباراتايكوندو بالغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.