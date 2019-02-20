وزارة الشباب والرياضة تختتم فاعليات برنامج وجهة مصر 2030 بمحافظة أسوان

وزارة الرياضة كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم اختتم اليوم الأربعاء فعاليات برنامج وجهة مصر 2030 بمحافظة أسوان، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان، خلال الفترة من 18 إلي 20 فبراير 2019. 18 إلي 20 فبراير 2019. وتضمن البرنامج ندوات ولقاءات توعوية للتعريف بالمخاطر الضارة ضد الفتاة في أفريقيا، بالإضافة إلي ماراثون للجري لمسافة 3 كيلو، وجولة سياحية للمشاركين في البرنامج بالمحافظة. الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد شارك في فعاليات الماراثون، والسيد ساشا sasha مدير صندوق الأمم المتحدة للإسكان.

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