الصحف الجزائرية تتحدث عن لقاء الإسماعيلي وشباب قسنطينة بدوري الأبطال

الاسماعيلي كتبت: نورهان فضل سلطت الصحف الجزائرية الضوء على مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى، التي تقام يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا. ونستعرض لكم أبرز ما جاء في الصحف الجزائرية : - صحفية قسنطينة عنونت "الكاف تنهى السوسبانس (الاثارة) وترسم لقاء الإسماعيلى بالقاهرة ، بلخير : جاهز لتكرار سيناريو الافريقى أمام الاسماعيلى ، نتائج كشوفات جعبوط مطمئنة والفصل فى مصيره اليوم". بالقاهرة ، بلخير : جاهز لتكرار سيناريو الافريقى أمام الاسماعيلى ، نتائج كشوفات جعبوط مطمئنة والفصل فى مصيره اليوم". - صحيفة المحترف عنونت "الخضورة تسافر إلى مصر بــ17 لاعبا ، حداد يصاب وعايشى وبلمختار لم يتحصلا على التأشيرة". - زعلانى شارك فى اللقاء التطبيقى وعزز من حظوظ المشاركة. - زعلانى: أعد الأنصار بالتواجد فى اللقاء ونسعى لضمان التأهل من مصر. - صحيفة البلاد عنونت .. الاصابات تخلط أوراق لافان قبل موقعة الإسماعيلى - صحفية الشباب ..قعقع يعوض حداد وبلخير يعود أساسيا وبن شريفة حل بديل لزعلانى ..لافان يضبط قائمة الــ18 الخاصة بمباغتة الإسماعيلى

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