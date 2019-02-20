الزمالك يتقدم على طلائع الجيش في الشوط الأول 2-1

كتب- صبري حافظ:

تقدم فريق الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، بستاد الجيش بالسويس ضمن الجولة الـ 23 للدوري الممتاز.

تقدم الزمالك بهدفين ليوسف اوباما والمغربي خالد بوطيب في الدقيقتين 25 و30، وأحرز هدف الطلائع الوحيد أحمد سمير في الدقيقة 32.

جاء الشوط لصالح الزمالك لعبا ونتيجة وأهدر لاعبوه عدة فرص سهلة أمام المرمى كانت كفيلة بزيادة الحصيلة التهديفية.

الشوط الأول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما بحثا عن هدف مبكر وقاد فرجاني ساسي وخالد بوطيب هجمات سريعة خاطفة تصدى لها الدفاع العسكري سريعا.

حاول الطلائع من خلال أحمد جعفر وتلاشت سريعا بسبب تمركز جيد من الدفاع الأبيض.

مع مرور الوقت يضغط الزمالك بقوة على دفاعات الطلائع ويسدد كهربا من تمريرة يوسف أوباما وتضيع الفرصة تليها فرصة أخرى مهدرة من إبراهيم حسن.

هدف أوباما

في الدقيقة 25 ومن جملة ملعوبة من ضربة حرة خارج المنطقة، تصل الكرة لفرجاني للنقاز يمينا يلعب عرضية يقابله اوباما داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.

واصل الطوفان الابيض ثورته في اتجاه مرمى الطلائع

مع دفاع واستماته لعدم هز الشباك ثانية.

هدف بوطيب

في الدقيقة 30 ومن جملة ايضا ملعوبة من ابراهيم حسن لكهربا يلعب عرضية في حلق المرمى لم يجد خالد بوطيب صعوبة في ايداع الكرة داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني.

الرد سريعا

في الدقيقة 34 يرد الطلائع سريعا ومن هجمة للطلائع وعرضية داخل منطقة الجزاء ترتد من الدفاع الى احمد سمير يسدد بيسراه قوية من داخل المنطقة في المقص الايمن البعيد مسجلا هدفا لطلائع.

يضغط الزمالك بعد الهدف في محاولة لزيادة الحصيلة التهديفية ويهدر كهربا ويلعب عبد الله جمعة عرضية لم تجد المتابع ويرد احمد سمير ويسدد من نفس موقع تسديدة الهدف تمر بجوار القائم هذه المرة.