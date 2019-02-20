النحاس: مواجهة سموحة كانت صعبة.. والمقاولون بدأ يعود للانتصارات

عماد النحاس

كتب - عادل أبو الفضل:

أبدى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاربعاء في الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.

وقال النحاس في تصريحات لفضائية on sport "سعيد بتحقيقنا الفوز الثاني

على التوالي، في لقاء كان صعب للغاية فقد تأخرنا في البداية، ولكننا استطعنا معادلة النتيجة والتقدم بعد ذلك".

وأردف "فريق سموحة كان لديه دوافع أكبر من المقاولون اليوم لتحقيق الفوز، وهو ما جعل المباراة

صعبة على الطرفين، وكان هناك بعض التوتر الذي أثر على الأداء، وكان سببه تقارب النتيجة وخوف اللاعبين من فقدان الثلاث نقاط".

وتابع "جهد اللاعبين وإلتزامهم الشديد، وكذلك تعب الجهاز الفني خلال الفترة الماضية ساعد الفريق للعودة للإنتصارات".

واستطرد "الفريق مقبل على العديد من المباريات الصعبة خلال الفترة المقبلة، ولكن كل مباريات الدور الثاني تمتاز دائمًا بالصعوبة".