النحاس: مواجهة سموحة كانت صعبة.. والمقاولون بدأ يعود للانتصارات

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أبدى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاربعاء في الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.
وقال النحاس في تصريحات لفضائية on sport "سعيد بتحقيقنا الفوز الثانيعلى التوالي، في لقاء كان صعب للغاية فقد تأخرنا في البداية، ولكننا استطعنا معادلة النتيجة والتقدم بعد ذلك".
وأردف "فريق سموحة كان لديه دوافع أكبر من المقاولون اليوم لتحقيق الفوز، وهو ما جعل المباراة
وتابع "جهد اللاعبين وإلتزامهم الشديد، وكذلك تعب الجهاز الفني خلال الفترة الماضية ساعد الفريق للعودة للإنتصارات".
واستطرد "الفريق مقبل على العديد من المباريات الصعبة خلال الفترة المقبلة، ولكن كل مباريات الدور الثاني تمتاز دائمًا بالصعوبة".
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