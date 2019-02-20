الاصابات والايقاف تطارد الإنتاج الحربي قبل لقاء بتروجت

لاعبي الانتاج الحربي - ارشيفية كتب-صبري حافظ: يعاني فريق الانتاج الحربي ازمات قبل لقاء بتروجت غدا بستاد الجيش بالسويس ضمن الجولة 23 للدوري الممتاز. حيث يواجه الفريق ايقاف الثلاثي محمود حمادة بعد طرده في مباراة الأهلي ومحمود كابونجا ومحمود البدري للحصول على الإنذار الثالث في لقاء الاهلي الأخير. كما يواجه الفريق اصابات متنوعة وبالجملة لمحمد رجب وهشام شحاته واحمد دويدار وكريم لالا ومعاذ الحناوي.

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