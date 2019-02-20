رياضة | يوفنتوس يطلق صاروخًا نحو ريال مدريد ويهدد صفقته المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يطلق صاروخًا نحو ريال مدريد ويهدد صفقته المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس الإيطالي يخطط للحصول على خدمات إيدير ميليتاو مدافع بورتو البرتغالي في الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس الإيطالي يدرس إمكانية وجود ثغرة للحصول على ميليتاو الذي يعتبر هدفا أيضا لريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي.

وأكدت التقارير أن بورتو حدد مبلغاً قدره 50 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مقابل الاستغناء عن خدماته وهو مبلغ أقل من المطلوب في ماتياس دي ليخت مدافع آياكس أمستردام الهولندي.

يذكر أن يوفنتوس كان قد تراجع عن حسم التعاقد مع دي ليخت بسبب ارتفاع المقابل المادي.