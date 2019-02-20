رياضة | بيريز يوجه تحذيرًا شديدًا لـ سولاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يوجه تحذيرًا شديدًا لـ سولاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدث إجتماع لمدة ساعتين وربع بين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني والمدير الفني سانتياجو سولاري، حيث أن الإدارة لا تريد رؤية سوء في الفريق خلال الأشهر الحاسمة من الموسم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الاجتماع كان مساء الثلاثاء لمدة ساعتين وربع، الرئيس طلب من المدرب معرفة جديد الفريق وماذا حدث بعد مباراة جيرونا التي شهدت خسارة وعودة الشكوك في ريال مدريد حيث انتهت السلسلة الإيجابية للفريق.

الادارة لم يعجبها ما قام به سولاري امام جيرونا حيث كان هناك 6 تبديلات عن تشكيلة الفريق امام اياكس وهذا شيء لم ينجح في عديد المناسبات في ريال مدريد.

إدارة ريال مدريد لا تريد رؤية الفريق سيئاً في أشهر الحسم فيما تبقى من الموسم ويريدون تقديم دفعة معنوية للاعبين ليقدموا أفضل مستوياتهم في الأسابيع المهمة القادمة.