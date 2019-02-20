رياضة | المقاصة يعلن تقديره للجنةالمسابقات.. ويكشف موقف تعديل مبارياته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يعلن تقديره للجنةالمسابقات.. ويكشف موقف تعديل مبارياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس ادارة نادى مصر المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، بيانا يؤكد فيه دعمه للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة ، ويؤكد تقديره للجنة المسابقات برئاسة عامر حسين ، والدور الكبير الذى تلعبه في هذا الموسم الاستثنائي وضغط مباريات المسابقات المحلية ، في ظل تعديل موعد بطولات الاندية الافريقية ، وتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية في يونيو المقبل .

وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة سبورت ، ان النادي يدعم الجبلاية في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية ، للخروج في صور تليق بسمعة الدولة المصرية .