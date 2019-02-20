رياضة | اتخذ قراره النهائي.. نجم ريال مدريد يرحل عن الملكي في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتخذ قراره النهائي.. نجم ريال مدريد يرحل عن الملكي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب البرازيلي مارسيلو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية صادرة اليوم الأربعاء في إسبانيا عن أن اللاعب البرازيلي مارسيلو، أبلغ إدارة ناديه عن شعوره بالغضب من الانتقادات التي انهالت عليه مؤخرًا، كما أبلغ قيادات النادي الملكي بنيته الرحيل في نهاية الموسم إذا لم تتغير طريقة التعامل معه من قبل الجماهير والصحافة.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية أن الظهير البرازيلي يتبع نفس خطوات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللاعب السابق لريال مدريد، للرحيل عن ناديه الحالي.

وأوضحت "أس" أن مارسيلو يتبع استراتيجية رونالدو للحصول على الضوء الأخضر من إدارة ريال مدريد للرحيل عن النادي في نهاية الموسم الجاري.