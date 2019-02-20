رياضة | الاتحاد الاسباني يُعلن عقوبة سيرجيو راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الاسباني يُعلن عقوبة سيرجيو راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن العقوبة الموقعة على سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الاسباني، بعد حصوله على بطاقة حمراء، في المباراة التي خسرها فريقه الملكي أمام نظيره جيرونا بنتيجة 1-2

وقررت لجنة المسابقات بالإتحاد الاسباني، إيقاف سيرجيو راموس لمدة مباراة واحدة، حيث سيغيب عن لقاء الأحد المقبل ضد ليفانتي في إطار منافسات الدوري الاسباني.

ومن المنتظر أن يشارك "راموس" مع ريال مدريد خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا يوم 2 مارس المقبل.