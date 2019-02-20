رياضة | بوجبا: حان وقت حصد البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا: حان وقت حصد البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن جميع لاعبي الفريق يسعون لتحقيق أقصى ما لديهم خلال مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وقال بوجبا في تصريحات صحفية: "كانت الهزيمة ضد باريس بعد ١١ مباراة بلا خسارة مؤلمة، لقد كان شعورًا سيئًا للغاية. لا نريد لذلك أن يتكرر".

وأضاف: "كل البطولات مهمة، نريد الفوز ببطولة. لم نفز بشيء الموسم الماضي وما زلت أتذكر ذلك، الآن نريد تحقيق بطولة هذا الموسم".