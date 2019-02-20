اونلاين | كورة ستار.. مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر يوتيوب kora star اليوم في دوري أبطال أوروبا

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مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف اون لاين، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، فيما تنطلق مباراةيوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي الإماراتية.

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