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اونلاين | بث مباشر| مباراة الأهلي والداخلية يوم الأربعاء 20-2-2019

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة الأهلي والداخلية يوم الأربعاء 20-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والداخلية ضمن منافسات الدور الـ23 من الممتاز، يوم الأربعاء 20-2-2019، الساعة 8.00 مساء.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية، التي تقام على ملعب استاد بترو سبورت، على قنوات أوني سبورت ونايل سبورت.

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