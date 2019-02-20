اونلاين | بث حي LIVE : بث مباشر مباراة الاهلي والداخلية - كورة اون لاين - يلا شوت - كورة لايف - كورة ستار

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بث مباشر مباراة الاهلي والداخلية، سيدخل الأهلي تلك المواجهة وهو عينه على الفوز السابع على التوالي، بعدما فاز في أخر ست لقاءات لعبها في الدوري العام المصري، وكان أخرها الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف.

وسيكون لقاء الداخلية هو السابع وسيسعى الأهلي للفوز باللقاء المرتقب، حيث سينقض الأهلي على المركز الثاني في حالة الفوز بعد خسارة بيراميدز أمام الجونة يوم أمس، وسنقدم لكم مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر hd عبر تلك المقالة.

بث مباشر مباراة الاهلي والداخلية

بث مباشر مباراة الأهلي والداخلية yalla shoot بدون تقطيع، ستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت العصمة السعودية الرياض، وسيغيب عن الأهلي خلال تلك المواجهة اللاعب رمضان صبحي بسبب إيقافه بسبب الكروت الصفراء، مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر اليوم الأربعاء عبر يلا شوت سنوفرها لكم أون لاين ومباشرة فكونوا متابعين معنا.

مشاهدة الاهلي والداخلية بث مباشر

مع بداية اللقاء سنوفر لكم رابط البث المباشر لتلك المواجهة بين الأهلي والداخلية.

ويستكمل وليد سليمان وحسام عاشور لاعبا الفريق برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها الثنائي خلال الفترة الماضية.