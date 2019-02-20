انت الان تتابع تفاصيل خبر "العضاض" من دون أنياب.. إحصائية قارية صادمة لسواريز والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 06:47 مساءً - يعيش المهاجم الأوروغوياني لنادي برشلونة الإسباني لويس سواريز أوقاتاً عصيبة مع فريقه برشلونة الإسباني، خاصة حين يتعلق الأمر بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفشل سواريز في تقديم الإضافة الهجومية لـ"البارسا" أمام ليون الفرنسي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير، وانتهى سلبياً، في ذهاب ثمن نهائي "أمجد الكؤوس الأوروبية"، ليزداد غضب الجماهير الكتالونية من مردود "العضاض" الأوروغوياني.

ولم يتمكن سواريز من تسجيل أي هدف للبلوغرانا في دوري أبطال أوروبا، بعيداً عن ملعب "كامب نو"، وذلك لمدة 25 ساعة متواصلة من اللعب.

ويعود آخر هدف لمهاجم الأوروغواي بألوان برشلونة إلى الـ16 من سبتمبر 2015، عندما سجّل هدفاً في شباك روما على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن لقاءات دور المجموعات.

وصام سواريز عن التهديف في 16 مباراة متتالية في أرض المنافسين، وهو ما يفسر فشل برشلونة في تجاوز ربع النهائي من المسابقة القارية منذ نسخة 2015، التي تُوّج بلقبها في برلين.

بدورها كتبت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تعليقها على المباراة: "لم تكن ليلة ميسي، ولكن ماذا عن سواريز إلى متى لن يسجل؟ لقد استغرق بالفعل 3 سنوات دون تسجيل هدف في الأبطال".

تجدر الإشارة إلى أن سواريز عزز صفوف برشلونة صيف عام 2014، قادماً من ليفربول الإنجليزي، في صفقة تجاوزت قيمتها الـ80 مليون يورو.