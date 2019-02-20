انت الان تتابع تفاصيل خبر مشاكل في القلب تبعد هذا اللاعب المسلم عن الملاعب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 06:47 مساءً - يفتقد نادي يوفنتوس الإيطالي خدمات لاعب خط وسطه الألماني سامي خضيرة لنحو شهر، من أجل التفرغ للعلاج من مشاكل في القلب تعرض لها مؤخراً، وأجبرته على ضرورة الخلود إلى الراحة.

وفي التفاصيل؛ شعر خضيرة ببعض التسارع في ضربات القلب خلال مشاركته في تدريبات يوفنتوس، الثلاثاء، ليسارع إلى عرض نفسه على أطباء النادي، قبل الخضوع لفحوص طبية متطورة الأربعاء.

وأثبتت تلك الفحوصات حاجة الدولي الألماني للراحة والعلاج بسبب "مشكلة في القلب تسبب له زيادة في معدل ضربات القلب"، إضافة إلى "عدم انتظام ضربات القلب"؛ وهو ما يسفر عنه الشعور ببعض الضيق فى التنفس.

ولن يشارك متوسط الميدان ذو الأصول التونسية، في مباراة فريقه "البيانكونيري"، أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كما لن يلحق مباراة الإياب، التي يحتضنها ملعب "أليانز استاديوم"، في الـ12 من مارس المقبل.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية فإن خضيرة، المُتوّج بطلاً لكأس العالم 2014 مع "الماكينات" الألمانية، لن يستأنف مشاركاته مع فريق "السيدة العجوز"، قبل نهاية الشهر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس تعاقد مع خضيرة قادماً من صفوف فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، صيف عام 2015.