شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة شالكة.. رقم مميز لمانشستر سيتي أمام الفرق الألمانية والان مع التفاصيل
الخليج 365- يلتقي اليوم مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره شالكة الألماني في المباراة التي تجمع بينهم ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويعول السيتي على خبراته أمام الفرق الألمانية في الفوز على شالكة والعبور إلى دور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال.
حيث لم يخسر مانشستر سيتي في آخر 7 مواجهات ضد الفرق الألمانية في بطولة دور ابطال أوروبا، تمكن من تحقيق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد.
وكانت آخر خسارة للفريق الإنجليزي أمام الفرق الألمانية 1-0 في سبتمبر 2014 ضد بايرن ميونخ وحينها كان بيب جوارديولا مدرب الفريق البافاري.
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