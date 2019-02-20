شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مثيرة للشوط الأول بين الزمالك والداخلية والان مع التفاصيل

الخليج 365- تمكن نادي الزمالك من إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل هدف على مضيفه طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما حالياً على ستاد "الجيش" بالسويس، ضمن الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بعدما تقدم الزمالك في النتيجة في الدقيقة 25 من زمن المباراة، عن طريق يوسف أوباما، بعد تمريرة رائعة من ساسي للنقاز، الذي قام بعمل عرضية رائعة لأوباما، لم يتوانى الأخير في إيداعها الشباك بسهولة.

وعزز المغربي خالد بوطيب من تقدم الفارس الأبيض بالهدف الثاني، في الدقيقة 30، بعد عرضية رائعة من محمود كهربا، ليسكنها المغربي شباك حارس الطلائع بسهولة.

وقلص أحمد سمير النتيجة لطلائع الجيش في الدقيقة 32 من عمر المباراة، بتسديدة أكثر من رائعة سكنت شباك محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2/1 للزمالك في إنتظار أحداث الشوط الثاني.

ويذكر أن الزمالك يدخل اللقاء في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، جمعها من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في مباراة واحدة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، حصل عليها من الفوز في 6 مباريات والخسارة في 9 لقاءات والتعادل في 7 مباريات.