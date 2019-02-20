"أزبليكويتا" نحن الفريق الأنجح في إنجلترا

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يمر نادي تشيلسي الإنجليزي، بفترة صعبة من تراجع الأداء، وتراجع النتائج، والهزائم الكارثية، فقد سقط الفريق اللندني أمام بورنموث برباعية نظيفة، قبل أن يخسر من مانشستر سيتي بنصف دستة أهداف، وأخيرًا الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي علي يد مانشستر يونايتد بعد الهزيمة بثنائية نظيفة.
وقال "أزبليكويتا" في حوار مع موقع النادي الرسمي، أن الهزيمة الأخيرة صعبة ومخيبة للأمال، ووعد جمهور الفريق اللندني ببذل أقصي جهد للعودة مرة أخري إلى الطريق الصحيح.
وأضاف " نعلم أن أن الجماهير دائما تكون بجوارنا، نحن فريق معتاد علي الفوز بالبطولات، ونحن أنجح فريق في إنجلترا في العامين الأخيرين".
,اردف " لدينا مباراة هامة يوم الخميس في الدوري الأوروبي، بعدها لدينا مباراة نهائية في ويمبلي، نأمل أن تكون مباراة الخميس مباراة هادئة، ومباراة الأحد تكون مباراة التويج"
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