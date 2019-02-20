شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكان جولة ليفربول الصيفية للموسم القادم والان مع التفاصيل

الخليج 365- يعتزم فريق ليفربول الإنجليزي السفر إلى أمريكا الشمالية بدلا من أسيا استعدادا لتحضيرات الموسم القادم 2019 - 2020.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن الفريق الإنجليزي سيتوجه إلى شمال أمريكا لخوض الجولة الصيفية، ومن المتوقع أن يكون منتزه فينواي بارك هو مقر الريدز في أمريكا.

وتابعت، نيويورك وشيكاغو هما الوجهتان الأكثر إحتمالاً لمباريات ليفربول هناك، وسيتبع تلك الجولة معسكر تدريبي في أوروبا استعداد لانطلاق الموسم القادم.

ولعب ليفربول الصيف الماضي قبل انطلاق الموسم الحالي في نيوجيرسي وميشيجان بأمريكا خلال مشاركته في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وكان من المتوقع أن يسافر الريدز إلى الصين الصيف القادم، ألا أن شمال أمريكا هي الأقرب لاستضافة الجولة الصيفية لرفاق محمد صلاح.