شكرا لقرائتكم خبر عن "جوزيه مورينيو" استثنائي حتي في الفشل والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_ دائمًا وأبدًا يتم جمع المال عن طريق العمل الجاد والإخلاص والإبداع، لكن كعادة جوزيه مورينيو يقوم بعمل قواعد جديدة لنفسه غير المتعارف عليها، فقد جمع ثروة طائلة بسبب فشله.

وأصدرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تقريرًا عن الأموال الطائلة التي دخلت الحساب البنكي لمورينيو، بسبب فشله.

حيث أخر عملية طرد له كانت منذ قرابة شهرين، فقد تم طرده من وظيفته كمدرب لمانشستر يونايتد بسبب سوء النتائج، وقد حصل علي حوالي 25 مليون جنيه استرليني كتعويض عن طرده "شرط جزائي".

وهذه هي المرة الرابعة التي يطرد فيها مورينيو من وظيفته، وفي كل مرة يحصل علي أموال طائله بسبب فشله، حيث قدرت الصحيفة إجمالي ما حصل عليه رونالدو نتيجة إقالته من تشيلسي وريال مدريد واخيرًا مانشستر يونايتد، حوالي 80 مليون جنيه استرليني.

ويذكر أنه منذ إقاله مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد، تغير شكل الفريق الإنجليزي بشكل ملحوظ علي مستوي الأداء والنتائج، حيث فاز الفريق في 11 مباراة وتعادل في مباراة وخسر مثلها منذ إقالته.