شكرا لقرائتكم خبر عن انتر ميلان يُكذب إيكاردي بشأن إصابته في الركبة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن نادي انتر ميلان الإيطالي نتيجة الفحص الطبي لنجم الفريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي على خلفية إصابته الأخيرة في الركبة.

وكشف النادي الإيطالي عبر موقع الرسمي، أن اللاعب خضع لاختبار طبي على الركبة صباح اليوم، وأنه لا يعاني من أي إصابة في تلك المنطقة.

وأضاف البيان، لقد خضع إيكاردي لاختبارات عديدة، ولم تظهر الاختبارات أي تغيير مقارنة بتلك التي أجريت قبل بداية الموسم.

وكان إيكاردي أكد أنه يعاني من إلتهابات في الركبة والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الدوري الأوروبي والكالتشيو الأسبوع الماضي، في ذات الوقت الذي تم سحب شارة القيادة منه على اثر أزمة عدم تجديد تعاقده مع الانتر.

ويستعد الانتر لمواجهة رابيد فيينا النمساوي غدا في إياب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي "يورباليج"، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز النيراتزوري 1 - 0.