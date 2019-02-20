شكرا لقرائتكم خبر عن رقم جديد لأحمد علي بعد هدفين اليوم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - : احرز اليوم الاربعاء الموافق 20-2-2019 اللاعب أحمد علي نجم نادى المقاولون العرب و نادى الزمالك السابق هدفين في مباراة نادى المقاولون اليوم أمام نادى سموحة السكندرى في اطار الجولة 23 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم علي استاد برج العرب.
و ارتفع رصيد اللاعب أحمد علي نجم المقاولون و الزمالك السابق الي 12 هدف في اطار الدورى الممتاز موسم 2019 و بهذا الرقم يحتل صدارة هدافين الدورى بنفس عدد أهداف المدافع محمود علاء نجم الزمالك و وادى دجلة السابق و هذه ثانى مرة يحتل صدارة الهدافين في هذا الموسم مع المنافسة القوية مع محمود علاء.
و ارتفع رصيد اللاعب أحمد علي الي 36 هدفا بواقع 34 هدف في الدورى و هدفين في الكأس في تاريخ مشاركاته مع نادى المقاولون العرب و بهذا الرقم الكبير كتب اللاعب اسمه ضمن هدافين المقاولون العرب عبر الاجيال معادلا رقم المهاجم ناصر محمد علي لاعب المقاولون العرب السابق .
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