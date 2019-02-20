شكرا لقرائتكم خبر عن دي ماريا: فان جال ظل يصدر لي الطاقة السلبية طوال انضمامي لمانشستر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - تحدث أنخيل دي ماريا، لاعب فريق باريس سان جيرمان عن سبب المشاكل مع لويس فان جال، مدرب فريق مانشستر يونايتد، اثناء وجوده فى الفريق، والتي أدت لرحيله عن النادي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن دي ماريا قوله: "كنت في مانشستر يونايتد كل شيء على مايرام مع فان جال أول شهرين، ولكن الأمور لم تبقى هكذا".

وتابع: "بعد قتال عام كامل من اجل تقديم أفضل ما لدي، لم تكن العلاقة نفسها، وقعت مشاكل كثيرة بيني وبين فان جال، لأنه كان دائماً يظهر لي أشياء سلبية وسيئة، كانت تعيقني عن الاستمرار في عملي".

وأضاف: "ذات يوم تحدثنا بشكل حاد، قلت له لا أريد أن تظهر لي الأشياء السلبية، لم يعجبه الحديث وتجاهلني بعد ذلك، ومن هنا بدأت المشاكل برمتها، ظل يصدر لي طاقة سلبية في كل مرة نجتمع سوياً، ولا أعرف لماذا".

والجدير بالذكر أن دي ماريا رحل عن مانشستر يونايتد بعد عام واحد فقط من انضمامه للفريق، رغم تعاقده مقابل 60 مليون استرليني من ريال مدريد.

وانضم دي ماريا في 2015 إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان مقابل 44 مليون استرليني، وشارك حتى الأن في 166 مباراة وسجل 59، واستعاد جزء كبير من مستواه الذي كان عليه في ريال مدريد.