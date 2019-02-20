شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد التونسي يقرر تأجيل كأس السوبر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل لقاء كأس السوبر المحلي بين الأفريقي والترجي، بناءً على خطاب مرسل من الاتحاد القطري لكرة القدم.

كان من المقرر أن تقام المباراة في 24 من الشهر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأجل الاتحاد التونسي المباراة بعد تلقيه خطابًا من نظيره القطري يطالب فيه بتحديد موعد آخر للقاء، بسبب بعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

وجاء نص الخطاب كما يلي : "نظرًا لقرب الموعد المحدد للمباراة وعدم قيام الشركة المكلفة من قبلكم ببعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة مع الجهات ذات الصلة بالدولة وكذلك عدم التوصل لاتفاق بخصوص بعض الأمور الإدارية لضيق الوقت، عليه فأننا نقترح تأجيل موعد إقامة المباراة إلى موعد آخر يتم الاتفاق عليه مباشرة من قبل اتحادينا على أن تتم إدارة المباراة من قبل الاتحادين القطري والتونسي".