شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجئات جديدة في تشكيل الزمالك أمام الجيش والان مع التفاصيل

الخليج 365 - : يواجه اليوم الأربعاء الموافق 20-2-2019 نادى الزمالك المصرى بقيداة كريستيان جروس نظيرة نادى طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل في تمام الساعة الخامسة و النصف ضمن مواجهات الجولة 23 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم علي استاد السويس . أعلن كريسيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك المصرى عن تكشيلة فريقه اليوم أمام نادى طلائع الجيش و شهدت التشكيلة وجود ابراهيم حسن و محمود الونش بعد فترة غياب بدلا من محمود علاء المصاب و وجود علي دكة البدلاء كلا من : عماد السيد - أحمد زيزو - محمود عبد العزيز- أيمن حفنى و محمد عبد السلام - عمرو السعيد - حميد أحداد و شهدت خروج بهاء مجدى و محمد حسن كالعادة و جائت التشكيلة كالاتى : حراسة المرمى : محمود جنش خط الدفاع : محمود الونش - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - حمدى النقاز خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسي - يوسف أوباما خط الهجوم : محمود كهرباء - ابراهيم حسن - خالد بو طيب

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