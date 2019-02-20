انت الان تتابع الكاف عن ساسي: مدمر هجمات الخصم ومعشوق الزملكاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الضوء على اللاعبين المحترفين داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة والهامة للفارس الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام فريق نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الثالثة من منافسات الكونفدرالية، والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، وهي المباراة الهامة التي يسعى فيها الفريق الأبيض للفوز، بسبب موقفه المتعثر في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحد.
وأكد «كاف» خلال تقريره عن مباراة الزمالك و«بترو أتلتيكو» الأنجولي أن جميع عدسات الكاميرات تتسلط على الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك، الذي انضم قادمًا من فريق النصر السعودي مقابل 2 مليون يورو. وواصل الكاف خلال تقريره، على موقعه الرسمي، أن ساسي يحظى بشعبية كبيرة
وأكد «كاف» خلال تقريره عن مباراة الزمالك و«بترو أتلتيكو» الأنجولي أن جميع عدسات الكاميرات تتسلط على الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك، الذي انضم قادمًا من فريق النصر السعودي مقابل 2 مليون يورو.
وواصل الكاف خلال تقريره، على موقعه الرسمي، أن ساسي يحظى بشعبية كبيرة لم يحظ بها أي لاعب أجنبي انضم لفريق نادي الزمالك الذي أقرت جماهيره أنه يستحق المقابل المادي الذي دفع فيه، مؤكدًا أن اللاعب مؤثر جدًا مع القلعة البيضاء، وأنه مدمر لهجمات الخصوم، كما أنه يتميز بجودة بناء الهجمة وصناعة الأهداف بجانب تسديداته الرائعة.وأضاف تقرير الكاف، أن آمال الفارس الأبيض في تحقيق الفوز على ضيفه الأنجولي ستعتمد بقوة على لاعبيه الأجانب، هما المهاجمين حميد أحداد وخالد بوطيب، وثنائي تونسي هما الظهير الأيمن حمدي النقاز ولاعب الوسط فرجاني ساسي.
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