انت الان تتابع كيف تعمد مورينيو إهانة بوجبا علنًا؟ (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

ما زالت أصداء الأزمة الشهيرة، بين البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد السابق، والدولي الفرنسي بول بوجبا، نجم الفريق، مستمرة رغم رحيل البرتغالي في ديسمبر الماضي، وعقب رحيله عن جدران أولد ترافورد، تواجد مورينيو في الأسابيع الماضية، في العاصمة القطرية الدوحة لتحليل مباراة قطر والسعودية في دور المجموعات بكأس الأمم الآسيوية، التي أقيمت يوم 17 يناير الماضي، ومواجهة أرسنال مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، التي أقيمت يوم 19 يناير، وذلك عبر قناة «بي إن سبورتس»، مقابل 180 ألف دولار.

وذكرت صحيفة «مانشستر إيفينينج نيوز»، اليوم الأربعاء، أن جوزيه مورينيو تعمد إهانة بوجبا في العلن، خلال المشادة بينهما في تدريبات الفريق، عقب الخروج من كأس الرابطة أمام ديربي كاونتي. وأضافت الصحيفة أن سياسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تجبر الفريق على السماح بوجود الكاميرات، في جزء