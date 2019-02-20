صلاح وميسي في صحف العالم: ليلة بدون مجد وبلا أهداف

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حل تحدي رونالدو في واجهة صحف إيطاليا، فيما جاء اختبار سيميوني وسيطرة برشلونة الأبرز في صحف إسبانيا، وتصدر إيقاف عاصفة كلوب صحف ألمانيا، بينما أشادت صحف فرنسا بصمود ليون

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على موقعة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، التي ستقام الليلة، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا"، وخرجت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت بعنوان: "الدوري الأوروبي، لاتسيو يسعى للعودة أمام إشبيلية"، وأضافت "إنتر ميلان وراكيتيتش. الاجتماع مع برشلونة، عرض مقابل 35 مليون يورو"، وتابعت لاجازيتا ديلو سبورت: "دوري أبطال أوروبا.. كريستيانو رونالدو ويوفنتوس في مدريد، خذوا حذركم.. حان الوقت لصناعة الفارق"، ونوهت الصحيفة: "إيقاف يورجن كلوب على يد بايرن ميونخ، وميسي لم يلمع في ليون".

وخرجت كوريري ديلو سبورت: بعنوان "يوفنتوس في مدريد.. رونالدو يتحدى أتلتيكو مدريد وأنطوان جريزمان، وأليجري يعلن البدء بباولو ديبالا"، وأضافت الصحيفة "الأطباء يوقفون سامي خضيرة بسبب عدم انتظام ضربات القلب"، وتابعت "محمد صلاح وليفاندوفسكي وميسي باللون الأبيض.. ليلة في دوري الأبطال بدون أهداف". وقالت توتو

وخرجت كوريري ديلو سبورت: بعنوان "يوفنتوس في مدريد.. رونالدو يتحدى أتلتيكو مدريد وأنطوان جريزمان، وأليجري يعلن البدء بباولو ديبالا"، وأضافت الصحيفة "الأطباء يوقفون سامي خضيرة بسبب عدم انتظام ضربات القلب"، وتابعت "محمد صلاح وليفاندوفسكي وميسي باللون الأبيض.. ليلة في دوري الأبطال بدون أهداف". وقالت توتو سبورت: "هنا يأتي يوفنتوس.. الليلة سيواجه أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال"، وأضافت الصحيفة "مع رونالدو، هناك ديبالا، وسامي خضيرة يغيب بسبب معاناته من مشاكل في القلب"، ونوهت "ليونيل ميسي ومحمد صلاح.. ليلة بدون مجد بعد غياب الثنائي عن التهديف". اختبار سيميوني وسيطرة برشلونة



فيما سلطت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على تعادل برشلونة مع ليون، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والمواجهة المرتقبة في نفس الدور، مساء اليوم بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس. وخرجت ماركا بعنوان: "أتلتيكو مدريد سيلدغ يوفنتوس"، وأضافت الصحيفة "دييجو سيميوني في اختبار صعب أمام يوفنتوس، منافسة شرسة بين أنطوان جريزمان وكريستيانو رونالدو". وخرجت موندو ديبورتيفو بعنوان: "سيطرة دون فاعلية"، وأضافت "برشلونة رفع من مستوى لعبه أمام ليون، وسيطر في مناطق الخصم، دون أن يهز الشباك"، وتابعت "كل شيء سيُحسم في الكامب نو، أمام خصم شكل الكثير من الخطورة، وتير شتيجن أنقذ برشلونة من استقبال هدفين". وعلى الصفحة الرئيسية لسبورت، كان العنوان "كان ينقص فقط تسجيل هدف"، وأضافت الصحيفة "برشلونة أرسل 26 تسديدة، لكن لم ينجح في التسجيل، كل شيء سيُحسم في الإياب"، وتابعت "أفضلية الفريق الكتالوني كانت واضحة في الشوط الثاني، وكان يستحق فيه الفوز على ليون". وقالت صحيفة سوبر ديبورتي: "هناك الجوع"، وأبرزت الصحيفة، تصريح روبن سوبرينو، حيث قال "سأظل مع الخفافيش لفترة طويلة". إيقاف عاصفة كلوب



بينما استحوذ تعادل بايرن ميونخ مع مضيفه ليفربول، دون أهداف، أمس الثلاثاء، على اهتمامات الصحف الألمانية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء. وجاءت صحيفة "بيلد" بعنوان "الآن كل شيء وارد"، وذلك بعدما فُتحت الأبواب أمام جميع الاحتمالات في جولة الإياب، بعد التعادل السلبي بين البايرن والريدز في أنفيلد. كما حمل غلاف صحيفة "Abendzeitung"، عنوان "تجاوز الاختبار الصعب"، في إشارة لنجاح البايرن في تجنب الهزيمة خارج أرضه على يد مضيفه الإنجليزي. أما صحيفة "Express Koeln" فجاءت بعنوان "بايرن يوقف عاصفة كلوب"، في إشارة لنجاح الفريق البافاري في إحباط محاولة يورجن كلوب، مدرب ليفربول، للفوز على رجال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش. صمود ليون أمام ميسي



من جانبها أشادت الصحف الفرنسية، الصادرة اليوم الأربعاء، بأداء فريق أولمبيك ليون وتعادله بدون أهداف مع ضيفه برشلونة الإسباني، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا. وكتبت مجلة فرانس فوتبول عبر موقعها الإلكتروني "ليون يصمد أمام البارسا ويحتفظ بحظوظه في التأهل". وعنونت ليكيب، غلافها بعبارة "حارس عملاق"، في إشارة إلى تألق أنطوني لوبيز وتصديه لعدة فرص من لاعبي برشلونة، ليضمن لفريقه، التعادل السلبي، والمنافسة على حجز تذكرة التأهل من ملعب الكامب نو. وأضافت لو باريزيان "ليون يقاوم ضربات ليونيل ميسي"، وتابعت صحيفة 20 دقيقة "ليون يتعادل مع برشلونة ويحتفظ بالأمل".

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