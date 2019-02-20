لاعب الأهلي ينجو من محاولة قتل (صورة)

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرض نجم فريق اليد بالنادي الأهلي مواليد 98 لمحاولة قتل على يد مجموعة من البلطجية. وبحسب ما نشرته الصفحة فإن لاعب النادي الأهلي محمد زين الهواري تعرض لمحاولة قتل من مجموعة بلطجية حاولوا سرقة سيارته والعناية الإلهية أنقذته من الموت المحقق بمنطقة العمرانية. وتجمع نحو 15 بلطجيا لمحاولة سرقة سيارة اللاعب إلا أن اللاعب تصدى لهم وقاومهم لكنهم قاموا بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وسلاح ناري لمحاولة القيام بسرقة سيارته.
وقال محمد زين شقيق نجم منتخبنا الوطني علي زين في تصريحات لصفحة الاتحاد المصري لكرة اليد تفاصيل الاعتداء عليه: "الحمد لله رب العالمين أنه أنقذنى من الموت المحقق كنت داخل سيارتى فى العمرانية وفجأة حوالى 15 شخصا مسلحا بالأسلحة البيضاء المختلفة توجهوا نحوي ومنهم شخص وجه مسدسا إلى وقال لى انزل من السيارة
وقال محمد زين شقيق نجم منتخبنا الوطني علي زين في تصريحات لصفحة الاتحاد المصري لكرة اليد تفاصيل الاعتداء عليه: "الحمد لله رب العالمين أنه أنقذنى من الموت المحقق كنت داخل سيارتى فى العمرانية وفجأة حوالى 15 شخصا مسلحا بالأسلحة البيضاء المختلفة توجهوا نحوي ومنهم شخص وجه مسدسا إلى وقال لى انزل من السيارة بسرعة ولو تحركت هفرغ الطلقات فى رأسك".
وتابع: "نزلت من السيارة وأخفيت المفتاح وبعد لحظات انطلقت مسرعا من وسط هؤلاء البلطجية واستنجدت بأحد المحلات والذى لم يستطع أن ينقذني من هؤلاء البلطجية وأرادوا أن يخطفونى فى سيارة أخرى ولم يستطيعوا أن يجبرونى على ذلك لأننى كنت أحاول الدفاع عن نفسي قدر المستطاع بمفردى ثم قاموا بضربي ودخلت في غيبوبة ثم بعد ذلك علمت أن والدي جاء ومعه الشرطة، والتى شاهدت الواقعة عند تفريغ الكاميرات".
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