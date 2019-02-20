أرقام لا تفوتك قبل صدام شالكه ومانشستر سيتي

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يفتح استاد فيلتينس أرينا أبوابه لاستضافة مباراة شالكة أمام مانشستر سيتي.. اليوم الأربعاء.. في تمام الساعة العاشرة مساءً.. في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

صعد الأزرق السماوي إلى دور الـ8 من كأس الاتحاد، أما في الدوري فيظل الفريق على صدارة جدول البريميرليج مؤقتًا بعدما وصل للنقطة 65، فحتى الآن خاض السيتيزنس 27 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في مباراتين، وتلقى أربع هزائم، في المقابل يقدم فريق شالكه مستويات غير طيبة في الدوري الألماني، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فرايبورج، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ومنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 22 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في خمس، وخسر 11 مواجهة.

بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يعاني من لعنة دوري الأبطال، وتحديدًا منذ الرحيل عن برشلونة، عقب تتويجه باللقب في بطولة 2010 /2011، ثم خروجه من نصف النهائي مع الفريق الكاتالوني في الموسم التالي، ليرحل بعدها صوب تجربة جديدة بعدها بموسم مع فريق بايرن ميونخ، ومنذ ذلك التاريخ لم يتمكن جوارديولا

بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يعاني من لعنة دوري الأبطال، وتحديدًا منذ الرحيل عن برشلونة، عقب تتويجه باللقب في بطولة 2010 /2011، ثم خروجه من نصف النهائي مع الفريق الكاتالوني في الموسم التالي، ليرحل بعدها صوب تجربة جديدة بعدها بموسم مع فريق بايرن ميونخ، ومنذ ذلك التاريخ لم يتمكن جوارديولا من الوصول إلى المجد الأوروبي، وأصبح خروجه من برشلونة بمثابة اللعنة في دوري الأبطال، بعدما عجز عن العبور إلى المحطة الختامية للبطولة طوال السنوات الـ8 الماضية. ويقف جوارديولا، على أعتاب استعادة ذكرياته على الملاعب الألمانية، عندما يتوجه رفقة لاعبيه إلى جيلسينكيرشن، لملاقاة شالكه، وكان جوارديولا مدربا لبايرن ميونيخ مدة 3 مواسم، بين العامين 2013 و2016، التقى خلالها شالكه 6 مرات، محققاً 4 انتصارات مقابل تعادلين، وسجل الفريق البافاري في هذه المباريات 17 هدفا، ودخل مرماه 4 أهداف فقط. وفيما يلي نستعرض أرقاما قبل الموقعة:



- فاز السيتي في مباراتين من 3 لعبها، أمام شالكه في المسابقات الأوروبية، آخرهما خارج أرضه بنتيجة 2-0 في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي الموسم 2008-2009، وهي مباراة لعب فيها قائد السيتي الحالي كومباني 90 دقيقة. - تقابل الفريقان أيضاً، في نصف نهائي بطولة الأندية الأوروبية أبطال الكأس الموسم 1969-1970، وفاز شالكه في ألمانيا 1-0، قبل أن يخسر في مانشستر بنتيجة ساحقة 1-5. - هذا أول ظهور لشالكه، منذ ثمن نهائي دوري الأبطال منذ الموسم 2014-2015، عندما خسر 5-4 بمجموع نتيجتي الذهاب والعودة أمام ريال مدريد. - اجتاز شالكه الدور ثمن النهائي مرتين من أصل 5، وذلك على حساب بورتو في الموسم 2007-2008، وفالنسيا في الموسم 2010-2011. - فاز شالكه في 3 مباريات فقط، من آخر 8 مباريات على أرضه في دوري الأبطال، دخل مرماه فيها 18 هدفا، كما أن سجل شالكه خال من الهزائم، في آخر 9 مباريات أوروبية على أرضه، بواقع 6 انتصارات و3 تعادلات. - سجل شالكه خال من الانتصارات، في آخر 5 مباريات أمام الفرق الإنجليزية، (تعادلان و3 هزائم)، منذ الفوز على أرسنال 2-0 في أكتوبر 2012، وآخر لقاء جمعه بخصم إنجليزي كان في جيلسينكيرشن أمام تشيلسي، في دور المجموعات من دوري الأبطال الموسم 2014-2015، وخسر بخماسية نظيفة. - الخسارة أمام السيتي تعني عدم فوز شالكه بملعبه على فريق إنجليزي في آخر 6 مباريات، (تعادلان و4 هزائم)، وقبلها فاز في 3 مباريات متتالية، علماً بأنه لم يتغلب على خصم إنجليزي ضيف منذ الفوز على أرسنال في أكتوبر 2001. - هذه ثاني مباراة على التوالي لمانشستر سيتي أمام خصم ألماني، وذلك بعد فوزه على هوفنهايم 2-1، في دور المجموعات هذا الموسم، (2-1).



- فاز السيتي في 6 من آخر 7 مباريات، أمام فرق ألمانية مقابل تعادل واحد، والخسارة الأخيرة أمام منافس من البوندسليجا تعود إلى سبتمبر 2014، أمام بايرن ميونيخ 1-0. - فاز سيتي في 3 من آخر 5 مباريات أوروبية له في ألمانيا، وخسر واحدة منها فقط، وقبل ذلك تعرض للهزيمة في 5 من أول 6 زيارات، والفوز الوحيد تحقق على شالكه عام 2008. - التقى السيتي مرتين أمام فرق ألمانية، في الأدوار الإقصائية (ذهاباً وإيابا)، من مسابقة الدوري الأوروبي، خسر في المواجهتين أمام بوروسيا مونشنجلادباخ (1978-1979) وهامبورج بعد 30 عاما. - فاز سيتي في 5 مباريات فقط، من آخر 11 مباراة أوروبية، وخارج أرضه حقق الفوز في 3 من آخر 6 مباريات، مقابل تعادل واحد وهزيمتين.

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