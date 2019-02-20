شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إبراهيم حسن يهدر فرصة الهدف الأول للزمالك أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر إبراهيم حسن لاعب الزمالك، فرصة احراز الهدف الأول لفريقه فى شباك طلائع الجيش، بعدما تلقى تمريرة سحرية من يوسف أوباما فى الدقيقة 15 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز، يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الأول بجدول الدورى برصيد 51 نقطة فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى سامى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

بينما بدأ طلائع الجيش بتشكيل يضم كلاً من:" محمد بسام فى حراسة المرمى، عاصم صلاح وأحمد سامي وخالد سطوحي وإسلام سرى فى حراسة المرمى، ريتشارد وأحمد سمير وكريم طارق ومحمد رزق وإسلام جمال فى خط الوسط، أحمد جعفر فى خط الهجوم".