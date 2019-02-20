شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات بطولة أفريقيا المفتوحة للباراتايكوندو بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت، اليوم الأربعاء، بمدينة الغردقة النسخة الرابعة من بطولة أفريقيا المفتوحة للباراتايكوندو، بمشاركة 30 دولة من مختلف دول العالم.

وتعد البطولة الأفريقية محطة مهمة فى طريق اللاعبين فى مشوار التأهل لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وذلك بعد إدراج الباراتايكوندو لأول مرة فى البرنامج البارالمبى.

وأعلن الاتحاد الأفريقى للتايكوندو برئاسة اللواء أحمد الفولى، عن تفاصيل حفل افتتاح بطولة الباراتايكوندو، الذى يقام فى وقت لاحق من مساء اليوم بسهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر، حيث يتضمن حفل الافتتاح عرضًا استعراضيًا لأطفال تايكوندو مدينة الغردقة، فى البداية، ويتخلله حفل فنى وطابور عرض للدول المشاركة بالبطولة.

ويشهد حفل الافتتاح حضور محمد كردى نائبا عن وزير الشباب والرياضة، والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، واللواء أحمد الفولى رئيس الاتحاد الأفريقى، ونائبًا عن رئيس الاتحاد الدولى.

كما يشهد حفل الافتتاح حضور ممثلين عن الاتحاد الدولى للتايكوندو أمثال إدريس الهلال رئيس الاتحاد العربى ونائب رئيس الاتحاد الأفريقى وإيدى ايزاكا رئيس اللجنة الأولمبية للنيجير.

يذكر أن المنتخب الوطنى للباراتايكوندو تم تكوينه لأول مرة منذ عدة أشهر.