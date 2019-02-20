شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحشد 20 لاعبا لمباراتىّ النجوم وانبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصرى، قائمته المختارة للانتظام في المعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم بأحد فنادق مدينة العين السخنة بالسويس استعداداً لمباراتيه بالجولتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الدوري واللتين يلتقي خلالهما بفريقي النجوم وانبي على الترتيب يومي الثاني والعشرين والسادس والعشرين من فبراير الجاري وذلك على ملعب الجيش بالسويس.



وتضم القائمة 20 لاعباً هم أحمد مسعود ، محمود السيد ، الحارس الناشئ محمد شحاته لحراسة المرمى ومعهم اسلام أبو سليمة ، الفلسطيني محمد صالح ، أحمد شوشة ، محمود حمد ، عمر كمال ، كريم العراقي ، مصطفى سلامة “طيارة” ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيد سينبوري ، عمرو موسى ، اسلام عطية ، حسين رجب ، محمود وادي ، أحمد ياسر والنيجيرين ايزيكال باسي وأوستين اموتو.